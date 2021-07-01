新加坡擬摒棄「清零」目標　准旅客免隔離入境

新加坡擬放棄新冠肺炎個案「清零」的目標，允許旅客入境免隔離檢疫。當地疫情防控小組認為，要達致「清零」往往需要相當嚴厲的防疫措施，難以長時間實施，也對變種病毒無效。因此，當局擬摒棄封城、大規模接觸追蹤、入境隔離檢疫、每日計算確診個案的方針，而是着重推廣疫苗接種，冀與病毒共存，進入新常態。

聯合領導抗疫部門工作小組的貿工部長顏金勇、財政部長黃循財和衞生部長王乙康，在上周聯名發表的《與冠病共處 如常生活》一文中表示，想達到「清零」，往往需要相當嚴厲的防疫措施，長遠而言難以持續，當出現變種病毒，其作用也會削弱。3位部長建議把新冠肺炎視作流感、手足口病、水痘等傳染病處理，並如常生活，「新冠肺炎很可能成為地方性流行病，屆時患者未必要留在醫院或社區設施，而是在家康復。」

新方向下，新加坡衞生部將改變公布疫情數字的文告格式，不再公布年齡、職業、性別、有沒有病徵、如何發現染病、足迹等詳情，也不會有個案編號，而是集中公布疫情的主要趨勢、每日新增的本地及輸入個案數字、感染群組情況、疫苗接種進度等，正式進入「新常態」，但公眾仍可透過「合力追蹤」(Trace Together)查看是否曾與確診者到過同一地點。

同時，衞生部會更多以圖表的形式呈現趨勢，例如統計過去28天，有多少患者死亡、需要使用呼吸機、需要入深切治療部等，也會按照年齡及是否已接種疫苗，進一步説明他們的情況。目前，大部分病情嚴重的患者都無接種疫苗，顯示疫苗有助避免重症。截至本周一(6月28日)，新加坡逾320萬人已接種最少一劑疫苗，逾200萬人已完成接種疫苗。當局會持續大力推廣疫苗接種，考慮到變種病毒的潛在風險，未來或追加劑量，甚至推出「多年接種計劃」(multi-year vaccination program)。