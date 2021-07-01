政Whats噏：鄧以海勉勵在囚青年 人若有志萬事可為

鄧以海向在囚青年分享人生座右銘，勉勵佢哋唔好被眼前挫折擊倒。

新任保安局局長鄧炳強喺較早前仍為警務處「一哥」時，曾經到訪壁屋懲教所探訪，今次輪到另一位鄧Sir到訪，就係海關關長鄧以海！佢向一眾在囚青年分享早年打擊毒品嘅工作體會，仲大方傳遞人生嘅座右銘添。

鄧以海唔單止參觀院所各項設施以及更生計劃，仲坐低同在囚青年敞開心扉。佢提及自己深信「人若有志、萬事可為」，只要視失敗為學習嘅機會、視挑戰為推動力，一定可以克服艱難。佢篤信天無絕人之路，亦有柳暗花明嘅時候，勉勵年輕人唔好畀眼前嘅挫折擊倒，要接受自己曾經犯錯。另外，佢認為家人對於在囚人士嘅支持同幫助係無償，同家人相處係一世嘅關係，亦唔可能分割，所以鼓勵年輕人同家人重新建立良好關係啊。

鄧以海加入政府服務長達36年，喺海關毒品調查科以及反走私科系工作超過13年。佢認為毒品係全球問題，香港冇辦法獨善其身，眼見唔少年輕人由於壓力、好奇心、爭取朋輩認同等吸毒，部分甚至抵受唔住誘惑參與販毒獲重判，改變咗整個人生。鄧以海強調毒品對個人同家人都會造成深遠影響，奉勸年輕人珍惜生命、遠離毒品，建立正確人生觀。