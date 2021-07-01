本地連續24日清零　孔繁毅稱已達與內地及澳門通關條件

本港疫情回落，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，本港已達到與內地及澳門通關的條件，只要繼續做好個案「清零」及外防輸入，短期內便可通關。對於新加坡改變防疫策略，不再以「清零」為目標；他形容有關做法危險，或令病毒在社區散播，醫療系統崩潰。他又指本港與新加坡的「旅遊氣泡」要延遲，再觀察多一段時間。

孔繁毅說，目前印度Delta變種病毒傳播力高，但殺傷力無明顯增強，本港可繼續做好外防輸入及篩查，以阻病毒散播。他又認為，本港目前要集中火力「清零」及提高新冠疫苗接種率。

家庭醫生林永和則稱，其診所每日都有20名市民接種新冠疫苗，預約期已去到8月中，接近飽和。他又說，以往每日只有幾名市民查詢身體狀況，或做身體檢查，以了解打針風險，但過去一個月已增至每日逾10人。年輕人接種意欲增加，亦多了家長打針，他估計未來疫苗接種趨勢會持續上升。

對於社區疫苗接種中心運作至9月底，林認為政府應就市民接種情況，考慮是否延長期限，否則之後單憑私家診所提供疫苗接種，可能不足以應付需求。