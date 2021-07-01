港大研11歲以上青少年接種疫苗保護力　暫無人現嚴重不良反應

政府早前已將內地及德國合研的復必泰疫苗接種年齡，由最低16歲降至12歲。香港大學兒科及青少年醫學系和公共衞生學院，正進行青少年新冠病毒疫苗接種研究，比較青少年接種復必泰疫苗，及由內地研發的科興疫苗後的反應及保護力，暫時接種疫苗的11歲以上青少年中，無參加者出現嚴重不良反應。接種科興的參加者尚未完成2劑接種及抽血，預計下月才會有科興保護力的相關數據。

計劃擬招募300名11至16歲的健康青少年及其父母，接種復必泰或科興疫苗，並抽血接受免疫原性評估。負責帶領研究的港大青少年及兒童科學系講座教授劉宇隆接受傳媒訪問時表示，現時分別有100人接種第一劑復必泰，另有80人接種第一劑科興疫苗，暫時未有嚴重不良反應個案，亦未錄得心肌炎個案。

他解釋，同一家庭須接種同一款疫苗，讓研究人員可取得青少年及成人接種該疫苗後的抗體水平是否有分別，如果檢驗血液中的球蛋白和T細胞後，青少年的抗體水平不比成人差，便可判斷為疫苗有足夠保護力。