警方多區執法共拘19人　王逸戰涉分發煽動刊物被捕

今日「七一」警方在多區加強巡邏及採取執法行動，截至晚上九時，銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙一帶至少19人被捕。

警方表示，於下午5時至6時許在區內巡邏期間，發現有人正在分發宣傳單張，內容懷疑有煽動性成份，分別在豉油街、朗豪坊外及旺角一條行人天橋上，先後以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕5男6女，據知，當中3人為團體賢學思政成員，4人自稱屬香港專上學生聯會(學聯)。

其中賢學思政今日擬於下午5時至7時，在旺角豉油街一書店外架設街站，期間警員巡經發現有人正分發上述宣傳單張，遂拘捕2男1女。他們均為賢學思政成員，包括王逸戰。

此外，團體職工盟於下午在旺角道行人天橋以「給仍然堅持的人」為主題設街站，向路過市民派發傳單，並提供布條寫上心聲，警方其後到場進行圍封，職工盟於下午約4時05分收起街站；而同一天橋的另一街站亦被圍封。

約下午6時，學聯及嶺南大學學生會臨委成員於旺角天橋擺設街站，被多名警員截查，期間警員收走街站包括摺檯及旗幟等物品，並將4名街站成員帶上警車帶走。

職工盟組織幹事吳冠君表示，過往的「七一」不同團體組織遊行及街站是正常不過的事，認為今年遭到打壓，令人感到悲哀，又指若街站遭警方清場亦無辦法，但不會害怕，因他們沒做任何傷天害理的事。

該團體另一成員杜振豪稱，因在發言時提及今年六四無法集會，七一亦無法遊行，而被警方警告有煽動之嫌，或會進行拘捕，但警方未有解釋為何構成煽動。

根據《刑事罪行條例》第10條，任何人刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物，即屬犯罪，第一次定罪可處罰款5,000港元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。