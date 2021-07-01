食環署本月展開第二輪滅鼠　針對街市及後巷等鼠患黑點

本港鼠患嚴重，食環署將於本月起於黃大仙、沙田及荃灣展開「第二期滅鼠運動工作計劃」，針對目標主要包括區內街市或市政大廈與食物業處所，包括後巷等鼠患黑點，進行連續多日的滅鼠行動。第一期滅鼠行動中，上述3區共捕獲活鼠805隻、檢拾死鼠898隻、填堵鼠洞225個，巡視目標地點次數為6,959次。

食環署表示，運動期間，食環署防治蟲鼠組及承辦商的防治蟲鼠人員會在目標地點和鄰近公眾地方如空置土地、污水渠、花槽及垃圾收集站等，以及區內其他鼠患地點，進行有系統的鼠患調查和滅鼠工作。若有迹象顯示鼠隻為患，會採取適當的滅鼠措施，包括放置毒餌或捕鼠器。食環署街市組及潔淨組人員亦會加強巡查目標地點的街市或市政大廈與食物業處所毗鄰的小巷及其他鼠患地點。

食環署指為改善市民對後巷鼠患控制及滅鼠的知識，會加強公眾教育和宣傳。食環署亦會聯同區議會及各區民政事務處舉辦有關防鼠及滅鼠的宣傳活動，亦會為私人樓宇的物業管理公司、食肆負責人、街市檔戶及商販等安排衞生講座，向他們提供防治鼠患的知識及技術建議。