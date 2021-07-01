7區成立地區康健中心　觀塘地區康健站10月投入服務

本港在2年前在葵青區成立首間地區康健中心，當局計劃在18區均設立康健中心，預期可於本屆政府任期內在另外6區成立康健中心。食衞局指出，在另外11區未設立規模完備的康健中心，當局會先設立屬過渡性質的「地區康健站」，以提供健康推廣、諮詢和慢性疾病護理服務，當中在4月30日公布基督教聯合醫務協會為觀塘「地區康健站」的營運者，為期3年，預期於今年10月底前投入服務。

食衞局向觀塘區議會提供的文件顯示，預期可於本屆政府任期內在深水埗、黃大仙、屯門、元朗、南區、荃灣區成立康健中心。政府已於各區預留合適用地以設立康健中心，觀塘康健中心的永久選址已於2019年5月諮詢區議會，選址為「觀 塘綜合發展項目」用地。

「地區康健站」在第三層預防服務中，會推行糖尿病及高血壓病人自強計劃，由護士和專職醫療人員為糖尿病及高血壓患者提供指導和支援。食衞局又指，營運者建議提供額外服務，包括腰背痛及退化性膝關節痛症病人自強計劃、糖尿病 / 高血壓 / 腰背痛及退化性膝關節痛症的個人專職醫療服務、長者防跌工作、地區康健站身心健康應用程式。