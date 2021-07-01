政府延續為特定群組免費檢測　服務開放至本月底

食物及衞生局今日(1日)公布，政府會延續為以下特定群組中，未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種疫苗的人士，於社區檢測中心提供免費檢測服務，有關服務將開放至本月底。

特定群組例如檢疫酒店職工、餐飲業務員工及表列處所員工，可以每7天預約一次免費檢測。建造業工地人員包括註冊建造業工人及其他常駐工地人員、公眾及私人泳池或泳灘工作人員、特定酒店職工，則可以每14天預約一次免費檢測。而本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，即包括導遊、領隊、送團工作人員、旅遊巴司機以及船隻船員等，在帶團前7天內進行一次檢測，每7天不多於一次免費檢測。

食衞局表示，政府去年開始安排特定群組透過網上預約，於社區檢測中心接受一次免費檢測，反應正面。鑑於近日本港錄得多宗涉及L452R變異病毒株的個案，考慮到變種病毒傳播力極高的特性，認為有必要延續該檢測安排，以便第一時間採取有效措施，盡快截斷傳播鏈。政府將定期按最新的疫情風險評估，審視相關特定群組檢測的覆蓋面。

食衞局又提醒，建造業工地人員及本地遊旅行團工作人員，須向社區檢測中心職員出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測服務；未能出示者，需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。