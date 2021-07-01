拖足20年終啟航　水上的士後日起試運　打2針乘客本月送船飛

拖足20年的「水上的士」今日(1日)終於啟用。營辦商富裕小輪有限公司下午在紅磡南渡輪碼頭舉行啟動禮，邀請運輸署署長羅淑佩及副署長李萃珍出席，並乘坐首班特別班次。營運商表示，受新冠肺炎疫情影響，「水上的士」將於本月3日起以試辦方式營運，逢星期六晚上7時20分以短途形式，開辦紅磡(南)渡輪碼頭、尖沙咀一號梯台及中環九號公眾碼頭的循環線航班，全程需時70分鐘。

為向乘客提供更完善配套，營辦商指，已重新裝修「水上的士」母港紅磡(南)渡輪碼頭，並在船艙提供育嬰室、便攜式手機充電器及三語導賞等配套，而在7月份乘搭全程「水上的士」的乘客將可獲贈紀念品。此外，營運商為支持港府「谷針」，將於7月至9月期間推出「疫苗接種鼓勵計劃」，以先到先得形式向已接種2劑新冠疫苗的市民送出全程船票。

市民呂先生表示自己為黃埔居民，對區內新開的「水上的士」感到新鮮，又指平時都會與家人於周末到尖沙咀一帶逛街，故今次特意與親友一行七人前來試搭，體驗「水上的士」。他續表示，48港元的船票價格偏高，但由於不是經常乘搭故可以接受，但若作為上班代步的交通工具則不作選擇。

與兒子一同到來打算試乘「水上的士」的吳太則表示，特意由灣仔乘的士到來乘搭，但由於船票搶手未能成功購票，幸有其他乘客多買一張船票，因此向對方購買，並讓兒子上船體驗，自己則在碼頭等候兒子。吳太又指，「水上的士」班次偏少，價格亦較偏高，期待未來隨班次增加，票價亦能相對回落。

富裕小輪商務總監李志剛表示，疫情反覆之下難以預料營業額，亦未能估計何時能提供長途服務，但希望疫情盡快平復並且重新通關，屆時將有更多旅客乘搭「水上的士」。