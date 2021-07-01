壹傳媒今停運　《台蘋》爆欠薪風波　葉一堅「壹身蟻」續潛水

壹傳媒黎智英、5名高層及香港《蘋果日報》（《港蘋》）「蘋論」2名主筆等，因涉嫌違反《港區國安法》先後被捕，而《港蘋》在上月停刊後，壹傳媒亦於今日(1日)起停止運作，至少800名員工未知可否取回薪金及遣散費。有法律界人士批評，曾任台灣《蘋果日報》（《台蘋》）行政總裁、現任壹傳媒董事會主席兼非執董葉一堅「潛水」多時，促其盡快履行職責並支薪。實際上，葉一堅現時身處香港或是台灣亦未能肯定，他不但要處理本港員工的欠薪問題，近日《台蘋》亦爆欠薪風波，未來他更有可能因涉及《港蘋》業務而被警方問話或拘捕，葉一堅可謂「壹身蟻」。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈指出，根據勞工法例，《港蘋》員工離職後，僱主須在7日內支付薪酬，若有僱員遭欠薪，勞工處亦應介入事件，助員工追討。他質疑，壹傳媒管理層早前聲稱有約5億港元資金，足以支撐10多個月的營運開支，而被凍結的資產則僅涉1,800萬港元，認為該集團應交代剩下的4億多港元去向，並向涉事員工發放薪酬。

他續批評，壹傳媒早前打「悲情牌」，呼籲員工自行辭職，以此節省賠償金額，做法不恰當，認為葉一堅作為該集團的高層，不應一直「潛水」，促盡快履行職責，並向外交代資金去向；而勞工處亦應主動介入調查。他又提到，壹傳媒作為上市公司，運作應受證監會監管，但過去一年多該集團多次發生事故後，股價均出現有如過山車般的大幅波動，但證監會一直未有公布調查進展，批評證監會不作為，亦未有保障小股民利益。

自壹傳媒黎智英涉違《港區國安法》在去年8月率先被捕後，壹傳媒5名高層包括壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁(前財務總裁)周達權、《港蘋》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，以及「蘋論」2名主筆楊清奇(筆名李平)和馮偉光(筆名盧峯)等，早前亦相繼遭警方拘捕；葉一堅卻疑似成為「漏網之魚」，未知日後會否落網。不過，葉一堅作為該集團董事會主席，其實早已「壹身蟻」，不但要處理本港員工欠薪問題，亦要為台灣員工的欠薪風波「找數」。

翻查資料，壹傳媒早前宣布《台蘋》停刊，將解僱333人，亦因打算出售《台蘋》業務等，被質疑陷入財困，甚至傳出欠薪，未知能否如期發放遣散費予台灣員工。另外，葉一堅亦早有官司前科，於1999年高等法院審理一宗5歲男童謀殺案期間，控方從未在庭上指控被告有孌童癖或疑有孌童癖，但《港蘋》報道該法庭新聞時卻指被告疑有孌童癖。《港蘋》及時任總編輯葉一堅因此惹上官非，其後遭律政司起訴藐視法庭，兩被告認罪需留案底，而《港蘋》則被判罰款10萬港元兼要付訟費。