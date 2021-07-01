壹傳媒今停運　關注組續追擊　促交代員工薪金及遣散費安排

壹傳媒旗下的香港《蘋果日報》(《蘋果》)上周四(24日)收檔，壹傳媒今(1日)起亦停止運作，但仍有關注組繼續追擊。「蘋果假新聞及毒新聞監察組」今到壹傳媒大樓門外開香檳慶祝壹傳媒停運，又抗議壹傳媒至今未有交代《蘋果》停刊員工遣散費等福利安排，凸顯該集團不理會員工死活，欲借資金被凍結諉過政府的欠薪無良僱主，促勞工處介入協助相關員工。

監察組召集人傅振中表示，壹傳媒至今未公布包括《蘋果》員工在內的壹傳媒800多名員工，有關其6月薪金及遣散費的安排，質疑該些員工成為犧牲品。他稱根據壹傳媒今年5月公告披露，至今年3月底，集團仍有5.21億港元現金結餘，即使《蘋果》被凍結1,800萬港元資金，仍應有足夠資金出糧及給予員工遣散費。他質疑壹傳媒借凍結資金為由，故意不出糧，把責任推向政府。

他又稱，警方早前基於《港區國安法》拘捕壹傳媒黎智英及其他壹傳媒高層，至今未有取消《蘋果》報刊註冊，亦無要求他們停刊，認為《蘋果》停運是該公司管理層出於「跳船」自保考慮而作出的決定，與政府無關。