港鐵北環綫工程料損濕地　工地附近存法定古蹟及歷史建築

總造價達620億港元的港鐵北環綫，預計由2025年施工至2034年完工。根據港鐵公司為此向環境保護署呈交的環境影響評估研究，北環線工程會對濕地生境造成損失，對鷺鳥棲息地亦存有影響。而工程走線和工地附近的地區有5座法定古蹟包括新田大夫第、錦田二帝書院；以及49座已分級歷史建築例如錦田力榮堂書室、錦田清樂鄧公祠。

北環綫⼯程的生態影響範圍包括沙埔沼澤及錦⽥河等。當中錦⽥河附近有數個鷺⿃林，以上⼯程可能對鷺⿃夜間棲息地造成影響。而錦⽥主排⽔道以往受潮汐漲退影響，為⽩鷺、蒼鷺、鷸、翠⿃、鴴和鸕鶿等提供覓食機會。上述⼯程項⽬於施⼯階段可能對錦⽥河排⽔道造成間接影響。

至於古蹟及歷史建築方面，北環綫⼯程範圍附近有10個具考古研究價值的地點，包括米埔、⽜潭尾、大江埔等。另外亦有多座法定古蹟及一級、二級、三級歷史建築處於走線和工地附近。特別是⼯程項⽬的地⾯建築可能會對壆圍、圍仔和福興⾥附近的墓地造成影響。不過港鐵強調⼯程項⽬與各具考古研究價值的地點、各法定古蹟和已評級的歷史建築，均距離超過100米，預期在營運階段不會對此等文化遺產資源造成影響。

港鐵公司倡議北環綫工程項目從錦上路至古洞，主要包括隧道和高架橋，一段連接八鄉車廠的地面走線、擴建部分5個車站、現有八鄉車廠擴建及/或位於走線附近的停車側線。建造工程包括⼯地平整，地基及墩柱⼯程，建築⼯程，挖掘⼯程，以明挖回填⽅式建造車站和停車側線及特殊路軌範圍，隧道主要採用隧道鑽挖機建造，而建造緊急出入點則可能採用爆破⽅法。預計在建設和運營階段，位於項目周圍的敏感受體可能會受到影響。

北環綫為一條約10.7公里長的鐵路線並連接現有屯馬綫錦上路站及現有東鐵綫的落馬洲支綫所新增的古洞站。北環綫連接東鐵綫及屯馬綫，在新界北及九龍形成⼀個環狀鐵路，乘客可由錦上路站轉乘屯馬綫，或由古洞站轉乘東鐵綫。北環綫的總站為錦上路站及古洞站，總站之間設置凹頭、牛潭尾及新田3個中途站，以釋放北環綫沿線土地的發展潛力。