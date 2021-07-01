劉長樂掃豪宅搞酒店　究竟錢從何來？

據報該正在放盤的豪宅是劉長樂於2004年買入，作價約400萬美元(約3,120萬港元)。然而，由於鳳衛要到2005年才首次宣布派息，而按照鳳衛公開的財務數字，他在截至2003年12月底止5年半在鳳衛的累計酬金僅為3,291萬元。

掃入該豪宅的資金理應不會靠鳳衛給予的薪酬，而是來自他某程度上啟人疑竇的其他業務。據報他自稱從「原油貿易」賺到第一桶金的劉長樂，於鳳衛2000年上市時的招股書所申報的國籍，乃過去30年來與中國大陸無邦交的中美洲小國伯利茲，公司2004年年報則形容他「在國內及海外的投資項目包括廣播、石油、基建、物業發展、貿易及文化事業」。

而他兼營的生意較矚目者，可數2006年夥拍內地富商曾偉，重啟有「京城最大爛尾樓」之稱的北京瑞城中心。旗下鳳凰網所引述關於此事的報道提到，雙方當時擬將項目酒店部分打造成當地首家四季酒店。內媒估計，除卻約30億元人民幣的轉讓金，他們至少還需約3億元人民幣進行內部改造。

不過，曾偉其後捲入貪污醜聞。案情指，第三被告曾偉2006至2007年分幾次代表包括由他負責營運、劉長樂做董事長的瑞城國際有限公司等向工銀亞洲借錢，涉款逾27億元；同案次被告及首被告時任該行高層，被指多次批准延期還款，兩人終在2011年因受賄和洗黑錢等罪成鋃鐺入獄，曾偉此時卻在潛逃，3年後才被引渡返港受審，被判監27個月。

鳳衛主營業務電視廣播的收入亦自2014年起年年下滑，而劉長樂同年創立、女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台去年「爆煲」，突然停止網貸業務，事件演變成海口市警方早前正式調查鳳凰金融涉嫌非法吸收公眾存款，並將賀鑫刑事拘留。