警員中刀傷肺列意圖謀殺　保安局局長指屬孤狼式本土恐襲

昨日「七一」警方在全港多區部署大量警力防亂，在昨晚9時許，一名機動部隊警員在銅鑼灣崇光百貨站崗期間遇襲中刀受傷，一名姓梁(50歲)疑兇其後用刀自插心臟，送院後身亡。受傷警員清醒送瑪麗醫院治理。港島總區重案組接手調查案件。

保安局局長鄧炳強與警務處處長蕭澤頤先後到達醫院探望受傷警員，至今日(2日)凌晨近2時，鄧炳強會見傳媒，表示受傷的28歲警員左背中刀，傷口距離心臟約10厘米，正接受手術。他指受傷警員當差8年，現駐守機動部隊，保安局和警隊會全力協助傷者及其家人。

鄧炳強又表示，警方會循意圖謀殺的方向調查，初步暫無證據顯示疑兇有同謀，而從疑兇家中檢獲的電腦等物件，顯示他受到分化及激化而成為「孤狼」，反映這是一宗孤狼式的本土恐襲事件，是一些鼓吹暴力、煽動仇恨、美化暴力是導致今次不幸事件的主因，形容背後的推手「滿手鮮血」。在案發後，網上仍有不少人美化事件，亦有人挑動他人參與暴力活動，警方有需要作出打擊，他呼籲社會要譴責及阻止挑撥及美化暴力的行為。

鄧炳強又稱尊重市民言論、集會及報道的權利，但對於暴力、煽動及美化暴力行為，以至危害國家安全，當局會嚴厲執法。他批評在過去兩年，有外部勢力透過本港代理人，挑撥仇恨、暴力、反對中央及特區政府，結果引致不幸事件的發生，如非警方果斷執法，保安局等政府部門的努力，無人能夠想像香港會變成怎樣。

另在事發後，大批警員圍封現場調查，地上遺下大攤血漬。大批機動部隊警員兵分兩路，在現場附近街道及港鐵銅鑼灣站大堂及月台搜證，警員打開站內消防設施及垃圾桶檢查，但沒有發現，警員其後檢走遺留在現場的涉案利刀。

至今日(2日)凌晨時分，兩名疑是死者的親友抵達醫院了解，探員其後檢走一箱證物。疑犯遺體其後由仵工舁送殮房，死因有待剖屍確定。

行政長官對暴力行為予以強烈譴責，認為是明顯衝著社會穩定而來，亦罔顧法紀，令人遺憾，警方會全面調查案件有否涉及背後組織。行政長官指過去24小時有違法事件，包括有人向禮賓府投擲易燃物品，有人涉嫌藏有攻擊性武器及偽裝槍械。警方亦在數天前檢獲一批可製作炸藥的物品，反映儘管《香港國安法》實施一年，令本港由亂入治，社會基本回復安寧，但仍然要提高警惕及居安思危，才能確保本港長治久安。

政務司司長李家超嚴厲譴責暴行，並對受傷警員致以深切慰問，祝願他早日康復。對於昨日(1日)在港九多區發生的多宗涉嫌違法及破壞公共秩序事件，李家超譴責該等行為嚴重破壞社會安寧和挑戰法律。他深信並全力支持警方依法行事，果斷執法，維護法紀。