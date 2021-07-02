東方日報A1：鋼鐵長城　保港繁榮

北京昨晨舉行慶祝中國共產黨建黨100周年大會，這是中共建政以來第8次舉辦慶祝大會。中共中央總書記、國家主席習近平在大會上發表講話時談到3大重點，包括落實中央對香港及澳門特別行政區全面管治權、落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制；外界不應低估中國人民捍衞國家主權及領土完整的意志；以及明言全國14億人不可欺，誰欺誰必頭破血流。

大會早上8時在北京天安門廣場正式舉行，習近平提到香港和澳門發展時，表示要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

他強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。他強調任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

此外，習近平表示中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵和最大優勢，也是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益和命運所繫。

談到未來發展，他提到中國必須堅持黨的基本理論、路線、方略，統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，全面深化改革開放，立足新發展階段，堅持依法治國，堅持社會主義核心價值體系。

他續表示，中國共產黨積極學習借鑑人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教。中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中；中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代已一去不復返，任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，絕不會得逞，9,500多萬中國共產黨人不答應，14億多人民也不答應。

習近平重申，中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民，中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族。他說：「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。」同時，中國人民也絕不允許受任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，警告「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」。

習近平表示，以毛澤東、鄧小平、江澤民及胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳，向他們表示崇高的敬意。惟從現場照片所見，江澤民及朱鎔基未有現身。同時，習近平亦向港、澳、台同胞及僑胞問候。

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