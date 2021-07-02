你要知：拒絕別人有困難？認清底線告別內疚

內疚感是人類最大的心魔之一，如何可以拒絕人而不內疚？

生活中往往都有不如意事情想人幫手，當你有事時找別人可能好輕易被狠狠拒絕，但到他人找你事時便唔識拒絕別人，反而還顧及別人感受。到底拒絕別人有甚麼方法，如何克服內疚感？臨床心理學家鄭健榮為你解答！

「人們一般有3樣感受，害怕對方反應、覺得自己有個責任，另外亦會覺得好似有內疚感」，鄭解釋指這3種負面情緒，都會令到難以拒絕他人，「直接拒絕已經困難，而人本身有同理心，會擔心別人感受，害怕影響到他人心情不悅，會更容易出現難以拒絕別人的情況。」

想如何拒絕人而不內疚？鄭認為要視乎要求是否合理，而且每個人都應該要有自己的原則和底線，「你幫唔到，覺得唔合理，咁咪唔好幫囉。」鄭又認為，如何拒絕要視乎雙方的關係，「當親人需要幫忙時，就算有地方感到為難都盡力找方法補救和幫助，盡咗力都唔會感到內疚。」

在日常生活中，經常出現當自己讓步時，卻反被對方牽着走，甚至慘被情緒勒索。鄭認為，如果對方有要求，但因關係親密而令自己遭受要挾，在言語或心情感到難受，便要清楚說出底線立場，「畀個建議睇下點解決，過程中保持平穩語氣態度，唔好同對方進入爭辯情況。即使最終堅決不接受都沒有辦法，好讓對方尊重自己的權益和立場。」