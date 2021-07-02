美國販運人口報告被列第二級　港府稱評估偏頗不合理

政府發言人今日(2日)表示，香港特別行政區政府（特區政府）強烈反對美國國務院發表的《2021年美國販運人口報告》（報告）中偏頗及不合理的評估。發言人說：「香港一直以積極主動和多管齊下的方式，全方位打擊販運人口活動。販運人口在香港從來不是普遍存在的問題，美國國務院不但無視這事實，並且忽視我們多年來對打擊販運人口作出的無比努力及投放的大量資源，可見香港被評為第二級別（監察名單）是明顯基於偏見及欠缺實據支持。」

發言人補充：「從來沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。在2020年，香港警務處、香港海關、入境處和勞工處共進行超過6 900次初步識別審核，只有3人被識別為受害人；極少數目和比例的人被識別為受害人印證了政府一向的觀察，即販運人口在香港從來不是一個普遍存在的問題。」

發言人又強調：「《香港國安法》規定的4類危害國家安全的罪行定義清晰。構成有關罪行的元素、刑罰、減刑因素和後果已清楚訂明。危害國家安全的行為和活動與正常的交流有明顯區別。奉公守法的人士不會誤墮法網。美國國務院在報告中就《香港國安法》的言論與事實明顯不符。」