香港仔利港中心　530居民強檢無發現確診個案

政府昨日(7月1日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時30分起限制在香港仔指明「受限區域」（即香港仔成都道38號利港中心（不包括利港商場））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2021年6月11日至7月1日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於7月3日或之前接受強制檢測。政府今日(2日)上午約7時完成強制檢測行動，香港仔指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日凌晨零時，約530名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約180戶，當中約15戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在2021年6月29日至7月1日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。