再現無源頭確診　港澳通關期生變數　姚思榮籲設熔斷機制

港澳通關日期恐生變，衞生防護中心昨(1日)發現1宗源頭不明的本地初步個案，有違澳門要求香港輸入相關或源頭不明個案「清零」後14天的規定。旅遊界議員姚思榮今早(2日)在電台節目表示，港澳政府有共識盡快通關，惟雙方未就實際具體安排磋商。他質疑澳門方面有點「彈弓手」，早前要求港澳通關須28天無本地個案，昨天又更改要求為無14日本地及輸入相關個案。

姚推斷，港澳本月中通關的可能性不大，建議參考港星「旅遊氣泡」設立熔斷機制，一旦確診去到某個數字就啟動，會較清晰和務實。他又希望澳門方面抗疫的同時，亦可適當開放旅遊，並發放較清晰的準則，以便利雙方就通關進行磋商。

港澳​直通巴士副秘書長、旅遊業促進會總幹事崔定邦則指，現時仍未知兩地實際通關日期，但擔心本地無源頭個案再現會令通關存在變數。他又引述澳門旅遊業界消息，稱若按原定計劃，有機會在暑假恢復部分旅遊活動，而港澳直通巴業務亦料可在1至2個月內重啟。

澳門旅遊業議會會長胡景光透露，港澳通關最終落實日期仍有待官方公布，而香港旅客佔澳門整體旅客約兩成，澳門旅界對予香港旅客表示歡迎。當地旅遊業界亦會於疫情後推出新活動，如海上遊及直升機遊等，相信可吸引港人參與其中。

澳門當局早前披露更多兩地通關條件，指抵澳港人需完成2劑疫苗接種14天後，方能免檢疫通關，同時需持有48小時內無染疫核酸檢測報告。當局亦會推出藍色健康碼給入境港人持有，但設有多項限制，包括入住酒店時需入住特定樓層，禁止使用泳池及不能進入酒吧、卡拉OK等場所。