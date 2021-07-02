美國國會委員會促聯合國　監察中國人權狀況

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）兩名共同主席周四（1日）聯署去信聯合國秘書長古特雷斯，呼籲聯合國立即採取行動，密切監察並評估中國嚴重侵犯人權的狀況，其中提到香港《港區國安法》、內地709大抓捕、新疆等問題。

CECC主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）與CECC共同主席、民主黨籍眾議員麥戈文（James McGovern）在聯署信指出，發信之日是《港區國安法》實施一周年，香港民眾的根本自由已經迅速惡化，100多人因違反國安法被捕，大部分人是因和平參與遊行、聲張民主改革或參與公民活動被捕。香港的獨立新聞報道遭打壓，教育工作者亦因備課教材與政府口徑不一而受到紀律處分。

另外，中國政府在2015年7月9日在全國範圍展開針對維權人士和人權律師的大抓捕行動，涉及逾300人，部分人因「危害國家安全」被定罪，外界稱之為709大抓捕。聯署信呼籲古特雷斯關注709大抓捕，提到聯合國任意拘留工作小組認為中方拘捕維權律師李昱函和余文生屬任意拘留，直指這種迫害背離中國政府主張的依法治國。信中強烈批評中國政府迫害少數民族和宗教團體，尤其是在新疆設立針對維吾爾族的集中營。

聯署信指，去年6月26日50名獨立的聯合國人權專家呼籲聯合國召開評估中國侵犯人權狀況的特別會議，以及成立一個公正獨立的機制來監視、分析及報告中國人權狀況，並主張與中國對話，要求它履行人權承諾，特別是針對香港、新疆、西藏少數民族等的侵犯人權行為。默克利與麥戈文現時要求古特雷斯報告實施上述建議的進展，若無行動亦要交代原因。