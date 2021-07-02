與網傳8.31失蹤者同名　韓寶生認暴動等罪囚30個月

前年8月31日港鐵太子站發生衝突，其後網上流傳指一名叫「韓寶生」的男子失蹤，生死未卜。至前年11月，一名同名同姓的男子，被指在中環畢打街參與示威，期間涉嫌掟磚頭，又開遮掩護他人在石躉噴漆。該男子當場被捕。他早前承認暴動、在非法集結中使用蒙面物品及管有物品意圖損壞3罪，今（2日）在區域法院被判入獄30個月。暫委法官許肇強判刑時指，事件發生在金融商業中心區，交通癱瘓長達3小時，且有示威者投擲汽油彈及使用易燃液體，有機會傷及在附近採訪的記者，形容案情嚴重，刑罰須具阻嚇性。

31歲被告韓寶生，報稱任職證券行文員。他被控於2019年11月12日，在畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動，使用一個口罩及管有一支噴漆。被告與早前網上盛傳於8.31港鐵太子站失蹤或死亡的示威者「韓寶生」同名，但一直未能確認他與該名「失蹤者」是否同一人。

案情指，當日中午，數千名示威者響應呼籲堵塞畢打街一帶主要道路，期間戴鴨舌帽及口罩的被告，手持兩傘參與堵路，先後兩度在車道上踢磚及把磚掟向行車隧道，並敲打擺放在石躉上的磚塊。當有人在石躉噴漆時，他又以雨傘遮掩。整個過程被傳媒片段拍攝下來。警方其後到場驅散，結果在置地廣場外被截停被告。警方從其背包搜到一罐噴漆。

法官今日判刑時指出，集結初期可算是十分和平，因此接納暴動是突然發生，並無計劃。此外，片段中未見被告有任何帶領或煽動他人的行為，案聿沒有證據顯示有人受傷，事件亦特別針對執法人員。不過，被告與其他激進示威者一同參與對峙，顯示他認同該些人的行為。而他隨身攜帶噴漆，反映他早已打算使用。考慮到他認罪，最終就3罪共判處被告監禁30個月。