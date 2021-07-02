教職員接種率僅18%　楊潤雄指毋須學校報數問責

立法會教育事務委員會今日(2日)召開會議，討論學校接種新冠肺炎疫苗的安排。截至5月初，全港約2,000所學校的教職員接種率為約18%，當局於6月逐步下調由內地與德國合研的復必泰疫苗接種年齡，並安排校巴接送師生至接種中心或到校接種等。多名議員要求當局定期收集接種疫苗數字，並向接種率低的學校問責。教育局局長楊潤雄則稱，「報數」的迫切性低，問責的做法也違反教職員自由選擇的權利。

議員劉國勳、馬逢國、周浩鼎等口徑一致，要求當局恒常點算各校的接種數字，讓教育局為學校訂立目標，且更好地規劃全面恢復面授課的時間表。議員梁美芬則要求教育局每月、每周收集全港學校的接種率，如果接種率低，必須向其問責，要求解釋接種率低的原因，甚至要求學校來教育事務委員會交代。

楊潤雄回應指，具體的接種率目標，須諮詢衞生專家、家長、學界等意見，才由教育局發放。他認為，要求學校每星期收集接種人數，對他們準備9月開學的迫切性不大，且會加大工作量，因此目前先容許學校做好眼前的工作，然後才收集資料。他又認為，「報數」並非社會各界的廣泛共識，例如社福界及醫療界都無這個做法，不應針對教育界。

楊又表明反對就接種率問責，強調接種疫苗並非強制性，教師、學生、家長都有選擇權，而教育局必須尊重他們選擇的權利，如果問他們為何不接種，就是違反他們自由選擇的權

利。

就此，議員馬逢國回應指「防疫抗疫邊有自由可言？」，要求政府使用嚴厲手段。議員梁美芬也反駁指，接種疫苗或強制檢測是公德心，是一份責任，否則就是想拖垮社會、令香港無法翻身，而這些人無資格做教師。

另外，議員鄭松泰關注，若以接種率為指標恢復正常教學活動，會否剝奪一些學童應有的權利，例如無接種疫苗，是否就不能上體育課，午膳是否要坐「Dirty zone」(污染區)。楊僅回應指，當局會小心處理，期望維持教育的整體公平性。