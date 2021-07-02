涉收50萬元報酬通報黑幫追債　警長遭起訴料會被革職

51歲男警長涉嫌收受一名親戚50萬港元賄款，以協助一名有財務糾紛的商人朋友，向警方通報有關三合會社團追債的資料。涉事警長被廉政公署落案起訴一項公職人員接受利益罪，另被控以一項訂明人員接受利益的交替控罪，案件今(2日)在東區法院提堂。主任裁判官羅德泉批准控方申請，將案件押後至7月30日，以待控方準備轉介到區域法院審理的文件後再訊，期間警長准以1萬港元保釋，期間不得離港及騷擾控方證人，據了解被告已被停職，現正進行紀律研訊，相信很大機會於短期內被革職。

控罪指，被告李鴻發身為公職人員，即香港警務處警長，約於2019年7月5日在香港無合法權限或合理辯解，從麥智元接受50萬港元，作為他憑其公職人員身份而作出的作為的誘因或報酬，即透過警方資料呈報表格管理系統，呈報涉及三合會社團收數事宜的資料。而屬於交替控罪的訂明人員接受利益罪則指，被告涉於同日未得行政長官的許可，接受麥提供的該筆50萬港元款項。據悉，被告於案發時是東區警區刑事調查隊的警長，他於2019年2月經親戚介紹而認識一名商人，該商人與他人有財務糾紛後，商人的家屬便收到催款信。