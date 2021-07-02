區議會敗選無交申報書　退休教師囚6個月

公民黨前執委陳宇明和退休教師吳志雄，參加2019年區議會選舉敗選後，沒有在法定限期前呈交選舉申報書。2人早前各承認一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提供選舉申報書罪名，陳被判即時監禁6個月；吳則還押候判，待索取精神科醫生報告。裁判官杜浩成今（2日）在觀塘法院，判處吳志雄即時監禁6個月。杜官指案件涉及重大公眾利益，選舉可引起國際關注，參選人若需延遲遞交申報書，須向高院申請，惟吳至今仍未申報選舉資金，影響選舉的廉潔公正。

55歲被告吳志雄，報稱是退休教師。他在2019參選年區議會沙田區錦濤選區選舉，結果落敗。案情指，2019年區選候選人須於同年12月29日或之前向選舉事務處提交其選舉申報書，選舉事務處於同年11月及12月兩度提醒吳志雄，但在法定限期內沒有收到吳的選舉申報書。選舉事務處轉介廉署跟進調查，吳志雄聲稱已填妥選舉申報書，但他的選舉得票未達有效票總數的5%，不合資格透過選舉資助計劃獲得選舉資助。吳稱誤以為申報書是用作申請資助，故沒有提交選舉申報書。吳估算選舉開支約6萬港元。

杜官今判刑時指，由過往罰款了事至近年判處社會服務令，反映法庭對同類案件越發關注。雖然辯方今再求情，指被告有20年躁鬱症病史，落敗後情緒低落，因疏忽才沒有提交申報書。惟杜官表示，除非涉及人道危機，否則個人背景在這類案件比重不大，而且精神科專家亦診斷吳的精神穩定。另外，杜官亦問及，參選前須否作精神評估或作出聲明沒有精神病，因為當選後需處理公務，但指無意針對精神病患者。