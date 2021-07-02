保母認「撻生魚」虐女嬰　官斥違反誠信料判監

生於馬來西亞的五旬保母，上月初受僱到觀塘翠屏南邨單位照顧一名8個月大女嬰。兩星期後便涉嫌於餵奶期間，將女嬰「撻落」地上膠墊。女嬰父親透過閉路電視揭發，即時解僱她並把片段放上網。警方看過片段後追查，迅速把被該涉案保母繩之於法。該保母被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件今（2日）在觀塘法院提堂。涉案保母承認控罪。其代表律師求情時指，案發前她的好友離世，令她情緒欠佳，一時未能控制情緒而犯案。裁判官屈麗雯指，僱主委託被告照顧嬰兒，是信任的表現，被告有責任照顧女嬰，認為本案涉及違反誠信。裁判官明言很可能判處即時監禁，但決定押後至7月16日才判刑，期間為被告索取背景、精神及心理報告，被告須還押看管。

56歲被告鍾照萍，報稱任職保母。她被控於2021年6月18日在觀塘翠屏南邨翠杭樓一單位內，身為對8個月大女童X負有照顧責任的人，故意襲擊女童X，其方式相當可能導致女童X受到不必要的苦楚。

案情指，由於女童X的父母均須全職上班，故X的父親在6月6日聘用被告代為照顧X。至案發當日，X父親透過閉路電視，看到被告把女兒扔在地上膠墊，隨即返家並解僱被告。他帶女兒到聯合醫院檢查，雖然證實女兒沒有受傷，但憤怒難平，故將閉路電視片段上載至互聯網。警方從網上看到有關片段，經調查後同日拘捕被告。被告警誡下，指自己最好的馬來西亞朋友日前離世，因為疫情而無法前往馬來西亞出席喪禮，心情不佳而犯案。

辯方求情時指，被告在馬來西亞出生及長大，案發當日有打算請假，但考慮到X父母均均有工作，被告才會上班。辯方又指，案發時被告坐在地上，距離X跌落的地上膠墊較近，X亦沒有受傷，而X父本來也沒有打算報警。辯方指案件較同類輕微，又屬單一事件，希望法庭輕判。