八旬醫生藉詞身體檢查　指插家傭私處兼摸胸　非禮罪成還押候判

八旬英藉醫生涉嫌兩度在南區壽臣山的住所性侵其菲律賓籍女家傭，包括藉詞為菲傭進行身體檢查，撫摸她的乳房及指插她的私處，又要求菲傭替他按摩，強迫對方為他手淫。該名醫生早前經審訊後，今(2日)在東區法院被裁定兩項非禮罪罪成。裁判官鄧少雄將案件押後7月15日，等候為被告索取背景及心理專家報告始判刑。辯方以被告年老體弱為由，一度要求法庭准許被告保釋等候判刑，惟鄧官直言案情嚴重，即使將案件轉介至較高級別的法院審理也不為過，更打算將被告判監超過一年，最終將被告收押候判。

現年83歲被告Brian Drew Apthorp，被控於2018年11月至2019年4月期間，在他位於壽山村道的住所，兩度非禮年約30歲的女事主X。X自2018年9月起受聘於被告，月薪6000港元，她於翌年7月辭職。X曾於今年2月就性侵一事入稟區域法院，向被告提出人身傷亡索償。

X將部分案發經過暗中偷拍下來，作為呈堂證據，裁判官今日裁決時表示，有關片段雖未有直接影到X為被告手淫，但影到被告全身赤裸接受按摩，被告捉住X的手在他大腿內側徘徊。雖然X在離職後多個月才決定報警，但法庭認為X要供養在家鄉的母親，薪金對她來說十分重要，她啞忍一段時間後才報警並非不合理。裁判官裁定X是誠實可靠證人，有關偷拍片段亦支持了她的證供。

辯方指稱，X為了金錢利益，同意跟被告進行性交易，她向被告提出民事訴訟，就是她敲詐被告金錢的最佳證明；惟裁判官認為，X受聘期間差不多每日都受到被告性騷擾，她要求被告賠償的金額未算誇張，拒絕接納辯方說法，遂裁定被告罪成。辯方求情指，被告過往無案底，他畢生行醫貢獻社會，冀法庭輕判。辯方又指，被告年紀老邁，牢獄之苦對他的健康或構成威脅，要求法庭准許被告保釋候判。裁判官最終決定將被告收押，但指示懲教署為被告作出特別安排。辯方表明在判刑後，將為被告申請保釋等候上訴。