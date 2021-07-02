襲警男服刑完畢上訴失敗　求證明書上終院再被拒

上訴人施振英向高院申請往終院上訴的許可證明書被拒。

一名男子被指去年1月在中環集會期間，推一名特警的胸口及拳打其防毒面具。他其後於裁判法院被判襲警罪成，被判監1個月。上月他就定罪及刑期向高院上訴，原訟庭法官陳慶偉早前駁回施的上訴，施需即時服刑。現已服刑完畢的施仍然不服裁決，今（2日）向高院申請往終院上訴的許可證明書，指案件涉及重大法律爭議。法官陳慶偉開庭處理其申請，並即時拒絕頒發許可證明書。

上訴人施振英被控在2020年1月19日，於中環遮打道與會所街交界襲擊一名執行職責的警員。原審裁判官香淑嫻裁定作供警員證供可靠，因此裁定上訴人罪成。上訴人的律師申請提交影片，指事發時是警員先捉住上訴人頸部，而且該警員沒有受傷，上訴人則被打至頭部留下永久傷痕。而控方就反對法庭於上訴階段接納新證據。

上訴方今提出數項法律爭議，包括上訴法院在考慮施未能在審訊中舉出新證據提供合理解釋時，是否可以或應否以該些證據在審訊時已存在，而施只是在審訊後取得證據為由拒絕接納；在決定新證據是否可為上訴提供基礎時，上訴法院是否必需確定新證據本身就足以推翻定罪，如定罪是依賴某證人的證供，證人的證供可能會受新證據挑戰，或新證據可顯示控罪行為元素，新證據是否有足夠分量和重要性去推翻定罪。

施振英上次在高院提上訴被駁回後，隨即在庭上拍掌，表示要「讚美」法官。法官指其行為可構成藐視法庭，但結果沒在庭上作出跟進行動。