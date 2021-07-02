唐英傑涉違國安法續審　劉智鵬教授將上庭分析「光時」口號

23歲的唐英傑涉嫌於去年7月1日，駕駛插有「光復香港/時代革命」旗幟的電單車直衝警方防線並撞傷3名警員，他被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害罪，成為首名涉嫌違反《港區國安法》被控的人士。案件今（24日）在高院續審。嶺南大學歷史系劉智鵬教授以專家身份作供，協助控方去理解政治口號「光復香港 時代革命」的源起、發展及歷史環境。

今日審訊先由警員朱冠強作供，他指去年7月1日，他負責駐守灣仔柯布連道及謝斐道交界的防線，並目擊被告駕駛電單車撞向防線。辯方盤問時，指出朱錄口供時沒有提及自己曾向電單車高舉盾牌一事，並指朱當時以「瘋狂駕駛」罪拘捕被告，而非「企圖謀殺」罪，原因是朱亦認為事件屬於一個意外。惟朱不同意，指「瘋狂駕駛」較合適，又解釋他觀看現場片段後，喚醒當日的細節，才補充舉起盾牌一事。

控方其後傳召劉智鵬教授作供，劉有擔任專家證人的經驗，他曾經在家事法庭上就「中國傳統婚姻」議題作供，並獲法庭所接納。劉下午繼續作供。