建制派政黨強烈譴責襲擊警員暴力行為　呼籲市民劃清界線

一名警員昨晚(1日)在銅鑼灣祟光百貨對開執勤時，被一名男子以利刀從後襲擊，目前情況嚴重仍然留醫，至於該名市民則持刀自插心臟身亡。各建制派政黨今日(2日)發聲明強烈譴責事件，促請警方盡快查明有否其他人士及組織涉及有關犯罪行為，同時呼籲市民與暴力行為劃清界線。

經民聯對於有關暴力行為感到非常震驚及憤慨，強調香港社會絕不容忍任何罔顧法紀的暴力行為，強烈譴責一切危害社會安寧及對他人生命構成威脅的行為，並促請特區政府嚴正徹查事件以捍衞香港法治，維護社會穩定安寧。聯盟同時呼籲市民一同堅決反對和抵制暴力，讓香港重獲「安全城市」的美譽。並向受傷警員及其家人致以慰問，祝願他早日康復。

另有政黨強烈讉責有關的孤狼式襲擊行為，認為從事發片段所見，事發前現場氣氛平靜，並無發生任何挑釁事件，反映兇徒是有預謀。政黨指出香港近年充斥仇中、仇警情緒，在《港區國安法》實施後仍有市民心懷怨憤，惟暴力怨懟絕非出口，無助解決任何問題。政黨同時讚揚現場警員反應敏捷、迅速行動制伏兇徒。

亦有建制派政黨認為兇徒蓄意作出危害他人性命的暴力行為，是嚴重踐踏香港法治，亦是對香港警隊的惡意挑釁，任何文明社會都絕對不能容忍。政黨表示會堅定支持特區政府與香港警隊嚴正執法，維護國家安全和香港社會治安，保障市民生命財產安全。

有工會指出，香港安寧來之不易，無論是孤狼式襲擊或是其他類型的暴力都應予以譴責和制止。工會批評「幕後推手」仍在美化這種暴力行徑，呼籲社會各界警惕、抵制港獨恐怖分子暴亂復發。