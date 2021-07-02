政Whats噏：李家超上任政務司　內會正副主席下周首見

按照慣例，立法會內務委員會正副主席每星期會同政務司司長會面，而內會主席亦會喺每次內會向議員匯報會面情況。之不過，主席今日(2日)喺內會匯報時，就只係重提日前同新任政務司司長李家超嘅書信往來，未有交代會面情況。副主席馬逢國回應查詢時就話，由於正副主席日前獲邀赴京，故本周未能同身處香港嘅李家超見面，而雙方會喺下星期首次會面。

馬逢國話，其他議員暫時未有特別意見希望透過正副主席向李家超提出，所以首次會面主要會睇返雙方之間嘅互動情況。馬逢國又提到自己同為保安事務委員會委員，故過去亦曾與時任保安局局長嘅李家超接觸，形容同李喺好多事情上都有得傾，相信日後內會同李喺溝通上唔會遇到困難。

會議期間，主席就重提李家超喺上任當日致函，話會致力促進行政、立法關係，同立法會保持有效溝道同緊密聯繫，配合立法會履行監察特區政府嘅憲制責任，共同致力維護香港市民整體利益，為香港市民服務。主席透露話自己早前已作回覆，希望李家超協調各政策局喺法案同其他建議項目提交立法會前，先行做好溝通同解說工作，並聽取不同黨派議員意見，以便利立法會有效進行審議工作。