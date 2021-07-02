政Whats噏：李家超上任政務司 內會正副主席下周首見
2021年07月02日 14:58
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立法會內務委員會正副主席將於下星期同新任政務司司長李家超首次會面。
按照慣例，立法會內務委員會正副主席每星期會同政務司司長會面，而內會主席亦會喺每次內會向議員匯報會面情況。之不過，主席今日(2日)喺內會匯報時，就只係重提日前同新任政務司司長李家超嘅書信往來，未有交代會面情況。副主席馬逢國回應查詢時就話，由於正副主席日前獲邀赴京，故本周未能同身處香港嘅李家超見面，而雙方會喺下星期首次會面。
馬逢國話，其他議員暫時未有特別意見希望透過正副主席向李家超提出，所以首次會面主要會睇返雙方之間嘅互動情況。馬逢國又提到自己同為保安事務委員會委員，故過去亦曾與時任保安局局長嘅李家超接觸，形容同李喺好多事情上都有得傾，相信日後內會同李喺溝通上唔會遇到困難。
會議期間，主席就重提李家超喺上任當日致函，話會致力促進行政、立法關係，同立法會保持有效溝道同緊密聯繫，配合立法會履行監察特區政府嘅憲制責任，共同致力維護香港市民整體利益，為香港市民服務。主席透露話自己早前已作回覆，希望李家超協調各政策局喺法案同其他建議項目提交立法會前，先行做好溝通同解說工作，並聽取不同黨派議員意見，以便利立法會有效進行審議工作。