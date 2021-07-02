凱莉山學校傳成立法團校董會　教育局稱私校不符資格

屢傳出財困的香港凱莉山學校目前正重整架構。有指該校對外宣稱新學年成立法團校董會，成員包括辦學團體代表、教職員、家長、校友及獨立人士，以改善學校管治，並獲教育局「正面的回覆」，但教育局回覆指凱莉山學校不符申請資格，重申如發現違規，將作出懲處。

根據《教育條例》，資助學校、直資學校，以及11間指明學校，即按位資助學校，與接受政府建校津貼的私立獨立學校，才有資格申請成立法團校董會，惟凱莉山學校屬下的中小學及幼稚園均為私校註冊。

就該校稱成立法團校董會，教育局回覆查詢指，《教育條例》有關設立法團校董會的條文不適用於私立學校；亦未收到凱莉山學校提出申請，局方一直十分關注該校的情況，會提醒學校留意《教育條例》相關規定，以免造成誤會。

局方指，曾多次明確提醒校方須妥善照顧學生福祉，與家長及持份者清楚交代其安排，並重申學校須按合約條款及相關法例盡快處理教職員支薪事宜。局方又指，繼續密切留意該校架構重整及處理各項財務安排情況與進展，提供適切的建議；重申對該校運作及安排的投訴，將按機制嚴肅跟進，如發現有違規之處，會作出懲處。