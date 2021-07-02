鰂魚涌公園槍殺案　二舅中槍後問被告「點解你可以咁對我哋」

報稱曾任保鏢的女子，疑因外祖母遺產分配問題與親戚生嫌隙，並在3年前與親戚午膳商討問題後，於鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，擊斃二姨和四舅父，三姨及二舅父亦遭槍傷。她否認兩項謀殺及兩項蓄意射擊罪，案件今（2日）在高等法院續審。二舅在庭上作供時不禁哽咽，坦言事發至今雖已3年，但他對於當日的槍聲、被告冷酷的表情仍然記憶猶新，他在中槍後問被告「點解你可以咁對我哋」，直言對被告行為感痛心。

47歲女被告詹心桀，被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬(80歲)及其四舅父詹鎮基(62歲)，及意圖使二舅父詹前駒(72歲)及三姨詹小慧(60歲)身體受嚴重傷害而向兩人射擊。二舅詹前駒作供時承認，從沒告知被告母親她會收到遺產，直至2015年她去世時，他才在遺體前表示「你放心啦，我哋會好好照顧你仔女，另外媽媽遺產會分配20至30萬港元畀你」，當時被告亦在場。被告母親去世後，被告在她的骨灰龕位旁邊為自己預留了位置。

二舅稱，案發當日飲茶後到鰂魚涌公園，氣氛一直不錯，「唔係咩講數啊，大家係講緊笑」。在公園逗留約一個半小時後，二姨和三姨先後提出想離開，惟被告不斷說「等一等、等一等先」，隨後她便拿出手槍。二舅憶述，「我見到佢（被告）伸直隻手拎住把槍，佢個表情好冷酷⋯⋯瞄準住邊度我唔記得，但佢嘅槍聲、佢嘅表情我都記得」，說着不禁哽咽，「三年我都忘記唔到呢樣嘢」。

二舅當日被射傷肋骨，他今指「痛唔係好痛，但不停流血同埋抖唔到氣」，即時問被告「點解你可以咁對我哋」，又用手蓋着傷口，走去看望中槍倒地的妹妹詹少芬，「佢（詹少芬）瞓咗喺度，個頭有啲血漬，我用手輕輕抹咗啲血，點知入面仲有血流出嚟，我再大力啲抹，就見到個窿不斷有血流」。二舅自言數十年來，對被告一家提供了不少經濟援助，被告的行為令他感到十分傷心。