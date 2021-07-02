尤德爵士海外獎學金今起接受申請　最高金額每年30萬港元

尤德爵士紀念基金理事會今日(2日)宣布，2022/23學年海外研究生獎學金及海外獎學金(包括殘疾學生海外研究生獎學金／獎學金)即日起接受申請。前者是為以專題研究或專題研讀形式修讀研究生學位課程的人士而設，最高金額為每年30萬港元，最長為期3年(博士學位)或2年(碩士學位)。後者則為修讀學士學位課程的人士而設，最高金額為每年28萬港元，最長為期3年。

理事會表示，獎學金的目的是鼓勵優秀的學生前赴海外著名院校繼續升學。獲得獎學金的學生應對香港有強烈的使命感，並願意在學成後將所學貢獻社會。申請人必須自行辦理入讀所選院校的一切申請手續，並符合該等院校的入學條件。申請表格及資料文件可於在職家庭及學生資助事務處轄下學生資助處的網頁下載。

截止申請日期為2021年9月17日。入圍的申請人會獲邀面試。首輪面試明年1月舉行，合適的申請人將會再獲邀參加明年2月或3月舉行的最後面試。至於殘疾學生海外研究生獎學金／獎學金，獲選入圍的申請人會獲邀請在明年2月或3月親身於香港參加一輪的面試。