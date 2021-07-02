中大食祭品學者履歷列明曾向國安處篤灰　校網今查無此人

早前因「食祭品」及冒用長者八達通乘港鐵，引起網民熱議的中大政治與行政學系助理教授李薇，昨日(1日)有傳媒指，其上載到校網的個人履歷，列明曾於去年9月至今年3月期間，向國安處舉報「懷疑違法事件」。東網記者今日(2日)發現，中大政治及行政學系網頁已查無此人，未知李是否仍是中大員工。記者正向中大查詢事宜。

據李薇上載到校網的履歷，「External Service」(對外服務)一欄提到，她曾於2020年9月至2021年3月期間，向審計署、稅務局、警方國安處、教育局局長及財政司舉報「懷疑違法事件」(suspect law-breaking incidents)以及提出建議。今年3月，她亦曾向國家科學技術部，舉報國家自然科學基金委員會違反政治紀律(political discipline violation)。

就此，李薇回應傳媒查詢，承認曾就大學行政問題向政府部門投訴，但強調不牽涉政治目的，只因為自己是公共行政學者，認為有需要提出有關問題。不過，她否認曾舉報「懷疑違法事件」至國安處，回應含糊，又質疑校網被黑客入侵，履歷被偷龍轉鳳。

事隔一日，中大政治與行政學系網頁已查無此人，而教職員的頁面也並無李薇的名字。記者嘗試從搜索引擎搜尋李薇，則顯示「404-找不到文章」。記者正向中大查詢事宜，包括上述履歷是否經中大校方審閲、校網有否被入侵、李薇是否被處分或不獲得續約等。

來自內地的李薇為中大政治與行政學系助理教授，言行多次惹爭議。去年9月，她突然在Facebook貼出街邊路祭品的照片，批評浪費食物，爆出自己偷走花生、豆卜及橙等祭品煮食，大讚「簡單美味」，引起嘩然。中大校媒當時引述消息，指李薇將不獲續約，未知是否因此引發她不斷「挑機」學生。她其後又批評學生反對《港區國安法》行動「無濟於事、浪費青春、縮短壽命」。今年1月，李薇被港鐵職員揭發冒用長者八達通，期間情緒激動，指着女職員說「你係資本家嘅走狗！」。