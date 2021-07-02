港府續資助居粵患者到港大深圳醫院覆診　計劃延至11月9日

港府今日(2日)宣布延續為身在廣東省、須到本港公院診症的慢性病患者，推出的特別支援計劃至今年11月9日，以便患者在疫情期間，可繼續於香港大學深圳醫院獲得資助診症。截至上月27日，港大深圳醫院已為符合資格人士安排約2.28萬個診症預約，約1.91萬人次已接受診症服務。

食物及衞生局指出，疫情期間部分身在廣東省的港人無法如常來往香港與內地，以前往醫管局門診覆診。政府去年11月10日推出該特別支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，提供受資助的跟進診症服務，直至本月31日。

該局續稱，鑑於現時兩地的強制檢疫措施仍未完全解除，政府現將特別支援計劃延續至今年11月9日。特別支援計劃的服務及資助範圍維持不變，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。