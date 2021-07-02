6月賭收65.3億元創單月新低　學者料港澳通關可帶動復甦

澳門賭收再度向下，根據當地博彩監察協調局最新數字，今年6月份博彩毛收入為65.35億澳門元，創下今年單月新低，按月更顯著大跌37.43%。澳門有學者認為，數字大跌與近月廣東疫情及港澳未恢復往來有關，而隨着粵澳及港澳通關在望，將進一步帶動澳門各行業復甦發展。

澳大工商管理學院商業經濟學副教授蕭志成分析指，廣東省疫情反覆令旅客訪澳量下跌，認為6月份澳門博彩毛收入有65.35億元已算是不錯，他又指，若澳門與香港通關措施可在7月中下旬實施，即使在初期多種防疫措施限制下，初步估計香港旅客仍可為澳門增加5至8億澳門元的賭收。隨着港澳及粵澳通關措施逐步放寬，預計7月賭收有機會重回80億澳門元水平，全年賭收則約有1,000億元。

發展策略研究中心副理事長呂開顏則認為，以往澳門9月份起為博彩業傳統旺季，若下半年內地及香港疫情穩定，並恢復正常往來，相信澳門全年賭收將達到預期的1,300億澳門元。他又認為，港澳通關便利措施將進一步帶動澳門各行業復甦發展。