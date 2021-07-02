支聯會副主席鄒幸彤被控煽惑未經批准集結　還押候訊

支聯會副主席鄒幸彤，早前因涉嫌呼籲市民參加未經批准的六四集會而被捕，保釋候查期間，又涉嫌呼籲市民出席7月1日的未經批准的活動。警方日前撤銷鄒幸彤的保釋，並正式落案起訴她一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，案件今（2 日）在西九龍法院提堂。被告暫毋須答辯，法庭把案件押後至7月30日再訊，以待辯方進一步提供法律意見予被告。法庭駁回辯方的保釋申請，候訊期間被告須還押。她將於7月9日再被帶上法庭作保釋覆核。

被告鄒幸彤被控於2021年5月29日及6月4日，在香港非法煽惑他人在無合法辯解或合理權限下，參與一個《公安條例》第7條規定下的公眾集會，而該集會根據《公安條例》17A(2a）條，屬未經批准集結。

控方表示已準備好聽取被告答辯，惟辯方指今午才收到控罪書、控方案情及相關供詞，故申請將案件押後4星期，以便讓律師與被告進一步商討。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請，但裁判官聽罷雙方陳詞後，最後拒絕讓被告擔保外出。辯方保留每8天上庭覆核保釋的權利。

另外，案件原定於下午2時半提堂，惟裁判官卻遲遲未現身，有旁聽人士對此感到不滿，又指法庭重複播放、關於庭內守則的錄音嘈吵，一度與庭內保安發生口角。至下午3時許，裁判官始出現，鄒幸彤此時亦被押解出庭。有市民高聲向被告打招呼。由於他阻礙聆訊進行，裁判官遂要求該市民離開法庭。散庭後，有旁聽人士高叫「可恥」、「文字獄」。