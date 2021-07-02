七一刺警男被稱「烈士」「勇者」　警方譴責浪漫化違法行為

一名男警員昨日(1日)被人以利刀從後襲擊，情況嚴重。涉案的施襲者梁健輝(50歲)，其後持刀自插心臟身亡。事發後，網上有人群起悼念死者，並發起現場悼念活動。警方在Facebook稱，留意到網上有人悼念一名企圖謀殺警察及後自殘導致身亡的男子，並稱呼該名男子為「烈士」、「勇者」，向其致敬，公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為，同時企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑，並從中煽動仇恨，警方強烈譴責。

警方指出，根據目前調查所得，兇徒疑受到失實資訊及煽動性言論激化，繼而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘導致身亡。警方重申，絕不容忍任何人為達目的而訴諸暴力，定必嚴正執法，保障公共安全及公共秩序。警方現正積極搜集情報，並加強巡邏各地點，包括事發現場，防止任何違法行為發生。

另外，政務司司長李家超亦於Facebook嚴厲譴責襲警事件，並對受傷警員致以深切慰問。他指「孤狼式」恐怖襲擊在港有潛伏風險，這些「孤狼」平日表面看似平常，但往往會受到他人或自我激發而產生極端思想，繼而做出一些極端行為。外國亦有多宗「孤狼式」襲擊，包括用車撞向人群，用刀、手槍、爆炸品襲擊無辜市民等。

他又批評，有人在網上鼓吹以不同形式的活動支持襲擊警員的兇徒，變相煽動仇恨，分化社會，鼓勵更多人倣效「孤狼式」恐怖襲擊和違法行為。