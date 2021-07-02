團體批壹傳媒涉損害消費者權益　將提民事訴訟索償

繼《蘋果日報》停刊後，壹傳媒董事會宣布集團全面停止運作，其後又澄清指集團不是停止運作，而是作出人事調動。有團體今日(2日)到證券及期貨事務監察委員會、香港交易所及消費者委員會請願，批評壹傳媒突然「改口」進行人事安排並非停業的做法涉發布失實陳述，行為不負責任；又稱壹傳媒突然停運未有交代如何退還讀者在手機應用程式上的預繳費，涉損害消費者權益，促證監會、港交所及消委會還公眾一個交代。

團體「蘋果假新聞及毒新聞監察組」今日到證監會、港交所及消委會請願。團體召集人傅振中稱，壹傳媒董事局早前稱有約5億港元資金，足以支撐10多個月的營運開支，被凍結的資產僅涉1,800萬港元，短時間突然宣布集團停止運作，令小股民權益受損、涉嫌發布假聲明。他促請證監會及港交所立即調查，又稱團體會聯絡小股東向法庭提民事訴訟，追討壹傳媒董事局在發出的失實公告所蒙受的損失。

此外，傅批評《蘋果日報》停刊時沒有顧及經已繳付《蘋果動新聞》預繳費的市民，並未有交代退還訂閱費餘款，又預料其涉侵吞的餘款數逾700萬港元，加上預繳年費訂戶等，或許拖欠訂戶逾千萬港元，故促請消委會協助跟進追討這筆預繳訂閱費的餘額，以保障消費者權益。