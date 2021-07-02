公僕子女內地讀中小學可申資助　議員倡一併資助大學學費

政府擴大「本地教育津貼」的適用範圍，資助合資格公務員的子女在內地就讀中、小學。

政府建議擴大「本地教育津貼」的適用範圍，容許合資格公務員為在內地接受中、小學教育的子女申領教育津貼。議員認為措施有助新一代了解國情、更好地融入國家發展大局，建議擴大範圍至涵蓋在2000年後入職的公務員，及資助有關的大學學費。

立法會財務委員會今日(2日)通過保留民政事務局1個政府建築師編外職位，以繼續領導啟德體育園組的工作。另外亦通過1,500萬港元的追加撥款申請，以擴大「本地教育津貼」的適用範圍。議員張華峰力讚措施是好事，既可鼓勵學生到內地就讀，又可讓他們親身體會國家發展、認識國情，令他們在將來更能融入國家發展大局。但是，張提及早在香港回歸前，公務員子女均可享有海外教育津貼，現時才考慮涵蓋至內地讀書是太遲。

現時符合資格申領「本地教育津貼」的即是在2000年6月1日前加入政府的公務員，議員陳振英認為可擴大至之後入職的公務員，一併資助其子女在內地就讀大學，並上調涵蓋的75%學費上限。議員姚思榮則認為不用規範公務員只可為最多4名子女申請有關資助，認為可配合現時政府政策，鼓勵公務員「生得愈多愈好」。

公務員事務局局長聶德權認同措施可令年輕人藉着在內地讀書，更了解國情。為了盡快推行措施，會基於現有的「本地教育津貼」框架下新增資助項，並不會調升資助上限及資助大學學費。他又表示，若然要涵蓋至2000年後入職的公務員，牽涉整體福利安排，指會牽一髮動全身，「現階段唔會郁」，但日後會檢視措施。