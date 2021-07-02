德望培道兩小學課室裝閉路電視　家長不知情疑違反相關指引

多位立法會議員倡議於課室安裝閉路電視，監察教師授課情況，引起熱議，教育局多次表明不鼓勵有關做法，且影響教學設計的靈活彈性，希望學生在安全、自然、可自由表達的環境學習。然而，有傳媒發現，名校德望小學及香港培道小學多年前已在多間課室內安裝閉路電視鏡頭，但家長均表示不知情，兩校涉未有跟從私隱專員公署的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，貼出監察告示。

《傳真社》在全港抽樣檢視50間小學的網站及社交網站專頁，發現位於牛池灣的傳統名校德望小學暨幼稚園(小學部)及位於九龍城的私立小學香港培道小學，均在幾年前已安裝閉路電視。相片發布日期顯示，德望小學早於2009年已有課室安裝鏡頭，培道小學則於至少4年前已在多間課室內安裝一個或以上鏡頭。不過，《傳真社》發現，並非所有課室都有閉路電視監察告示，疑未有跟從《指引》。

此外，《傳真社》亦到兩間學校詢問家長是否知悉課室有閉路電視，惟受訪家長均表示無留意或不知情，部分家長表示對小朋友私隱有擔憂，質疑是否有必要，且有針對教師的嫌疑；但亦有家長認為，閉路電視有助監察教學、防止虐待事件，有學生則表示知道有閉路電視，並透露有教師曾經說，如果做錯事，就會被閉路電視攝錄下來。《傳真社》曾就此向兩校致函查詢，校方均表示有通知家長，但未有透露詳情。

《指引》列明，使用閉路電視系統時，資料使用者須確保「受影響人士知悉他們受閉路電視系統的監察、監察的目的及可向誰查問有關情況」，方式包括在受監察範圍張貼告示，列明監察目的、負責處理個人資料私隱問題的人士的聯絡資料等。

教育局呈交立法會的資料也表明，學校安裝閉路電視系統須遵守《個人資料(私隱)條例》及《指引》。學校如有意在校舍安裝閉路電視系統，應考慮其必要性、合理性及公開性，並取得相關持份者的共識。