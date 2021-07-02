24歲男萬宜水庫管爆炸品　官指無人傷屬幸運判囚40個月

24歲貨車司機去年與同伴，在夜深時分前往萬宜水庫燃點炸藥，期間有人形容「爆得好X勁」。在附近埋伏的警員隨即上前拘捕他們。事後起訴該名司機一項管有炸藥罪。他早前認罪，今（2日）在區域法院被判入獄40個月。法官謝沈智判刑時指，除了為非作歹，根本沒有理由管有爆炸品。而涉案爆炸品雖體積細小，但對火源敏感，威力龐大，被告隨身攜帶該爆炸品屬加刑因素，案中沒有人受傷屬幸運，若在人多的地方引爆，或會引致嚴重傷亡。

被告盧國華，屬初犯。他被控於2020年6月11日，在西貢萬宜水庫東壩，管有一條金屬管，內含45克爆炸品。辯方在書面求情陳詞中指，被告初中因家貧輟學，外出工作以替母償還債務，犯案後不能照顧其母，已感後悔。辯方又重申，被告知道是涉事物品屬於爆炸品，但他不知道其成分。

案情指，當日凌晨2時許，警員在案發地點附近以望遠鏡及夜視鏡觀察，期間傳來爆炸聲及有煙霧，警員於是上前埋伏。期間包括被告在內的多名人士走近，其中一人表示「爆得好X勁」，警員隨即截停他們。

警員在被告腰包發現一個載有粉末的金屬圓筒，該圓筒長8厘米、直徑2.5厘米，筒蓋有孔，圓筒由兩張膠紙包着，及一支電筒、打火機及黑色手套。炸彈處理主任發現圓筒內粉末用火點燃，便會猛烈爆燃，屬爆燃性爆炸品，一經點燃，其熱力及碎裂效應在一定範圍內可使人受傷及財物受損。而圓筒並沒有點火器故不會爆炸，但涉案爆炸品對火燄敏感，任何經燃點的物料皆可能觸發爆炸。