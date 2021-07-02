要求巴士乘客佩戴安全帶法例欠奉　議員斥荒謬

本港交通意外頻生，2018年在大埔公路發生1宗導致19人死亡的巴士翻車意外，檢討委員會其後建議運輸署成立專責巴士安全小組。立法會財務委員會今日(2日)通過在運輸署開設職位領導小組，但議員直言現時在巴士上層安裝安全帶，卻沒有要求乘客佩戴非常荒謬，促政府盡快立法。

議員田北辰指出，現時已立法要求小巴乘客佩戴安全帶，但司機不想「做醜人」，執法又「唔嗲唔吊」，令乘客不理會法例。另一方面，他提及現時有巴士上層座位已安裝安全帶，卻沒有立法要求乘客佩戴，直言「仲荒謬，邊個會戴」，促請盡快立法，並在巴士下層同樣安裝安全帶。

運輸署署長羅淑佩回應指，署方正研究在小巴乘客座位上方安裝顯示燈及加設發聲裝置，當系統偵測到有安全帶未被扣上時，會發出聲響或作出呼籲廣播。羅指出若然會發出聲響，相信其他乘客會作出提醒，而有關人士都「唔會想成車人望住佢」。她亦提及上月在沙田載有55名學童的校巴交通意外，她指幸好學童有佩戴安全帶，反映有關重要性，而事件對署方「係好好嘅提醒」，承諾會立法要求巴士乘客佩戴安全帶。

議員謝偉銓則指，有時予人感覺「一出事就加人」，質疑「唔出事係咪冇嘢做」，是否過往做得不夠或已「爆棚」，很多時讓人感覺是各自為政。羅淑佩回應指，香港車輛在近10年已增加40%，但署方的人手並不會有一樣的增加幅度，令署方的壓力愈來愈大。議員陳恒鑌則擔心運輸署加設人手，反而令原本的程序更繁瑣，認為要有勇氣減少無用處的措施。

至於航運交通界議員易志明認為，署方以往均是被動式，由業界建議才執行改善措施。但他指人命最重要，認為署方應環觀全世界的新趨勢，主動將其引入香港，並應兼顧本港所有的公共交通系統。