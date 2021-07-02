市建局採用新科技分析土地潛力　有助加快市區更新

市區重建局採用智慧地理資訊科技，加快市區更新工作。市建局於2019年開發一套的「市區更新資訊系統」(URIS系統)，提升對規劃資料和地理空間數據的處理及分析能力。該局總監韋志成表示，市建局將在未來5年的業務綱領落實多項大型地區規劃研究，隨著URIS系統踏入實際應用階段，料有助局方在規劃、安置、財政及技術研究等層面，提升工作效率。

URIS系統透過整合市區土地用途、規劃要求、發展密度、基建設施、樓宇狀況、人口分布等地理資訊數據，並將有關數據顯示在地圖上，讓市建局可準確審視和分析不同市區更新模式的可行性，從而為舊區探索重建、復修、保育活化的機遇。此系統亦透過分析土地用途及發展參數，將具更新需要的樓宇群連同毗鄰道路、公共設施和政府土地，以「小區規劃」的發展模式，作周全規劃考慮，更快制訂市區更新方案。

市建局同時利用於URIS系統內的數碼三維地圖技術，為將要啟動的重建項目，按照項目內現存樓宇群的核准建築圖則，構建樓宇群的數碼三維虛擬模型，更快處理從凍結人口調查所收集的住戶資訊和數據。

上述系統在今日(2日)獲地理資訊系統技術的國際權威機構「Esri」頒發本年度「地理信息系統應用特別成就獎」。韋志成對此表示，此系統將會繼續優化，開發更多不同的應用範疇，包括協助處理樓宇復修的工作。而市建局亦已投放資源在培訓工作，至今已有超過70%員工完成了URIS系統相關的基礎課程。