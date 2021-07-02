屯門藍地擬建公屋　提供2.1萬個單位　最快2030年入伙

屯門區議會將於下周二（6日）開會討論屯門藍地及亦園分區計劃大綱，根據規劃署遞交區議會的文件顯示，政府將合併屯門新慶路及康寶路兩幅土地，以作公營房屋發展計劃，擬議的發展用地面積約29.7公頃，預計可興建2.16萬個單位，容納約6.1萬名人口，預計2030至2033年可入伙。

文件顯示，新慶路及康寶路公營房屋發展計劃位於屯門新市鎮邊陲以北，現時該土地主要用作棕地用途（包括露天貨倉、鄉郊工場、製冰和漂染廠及倉庫）並夾雜零散的臨時住用構築物、農地、墳墓及骨灰龕。此用地絕大部分坐落在現時大綱圖的「住宅（ 戊類）」地帶和「綠化地帶」，規劃署建議把用地改劃以發展公營房屋、學校、社區設施及其他基礎配套設施。

計劃同時會設有社會福利設施、幼稚園、學校 、零售設施、休憩用地、兒童遊樂場、公共運輸交匯處及其他基礎配套設施，擬議的總地積比將不超過6.5倍，樓宇高度將不高於主水平基準上160米。

土木工程拓展署委託的顧問已就相關發展計劃進行技術評估，包括交通及運輸影響評估及環境影響評估，其中環評報告已於去年12月30日獲得環境保護署署長批准，而可行性研究亦於今年上半年大致完成。

可行性研究結果顯示擬議發展項目對附近地區的交通及運輸、環境、景觀及空氣流通等方面的潛在影響，並沒有無法克服的技術問題。就環境影響方面，環評報告顯示在實施避免或緩解措施後，擬議發展項目在環境方面是可接受的。

有關擬議修訂項目將於本月6日遞交屯門區議會討論，若獲得小組委員會同意後，城規會將就有關修訂項目的分區計劃大綱草圖作公眾諮詢，為期兩個月。