黑暴悼念兇徒美化刺警暴行　煽動恐怖主義涉違港區國安法

七一刺警案發生後，港人對這宗血腥而極度暴力的案件有各種反應。知情人表示，這宗案件明顯是有預謀的犯案，兇手藉七一敏感日子針對警察施襲，種種鋪排，盡顯有預謀及具政治目作恐怖襲擊。事件後，網上及社會上有人對兇徒如恐怖份子般自戕襲擊的暴行歌功頌德，甚至稱為「英雄」，有人更獻花或作悼念，在保安局局長鄧炳強已將今次襲擊定性為恐怖主義行為之後，上述言行極有可能干犯了《港區國安法》第27條，即宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動的罪行，相關人士切勿以身試法。

消息指，這宗暴行選擇在晚上進行，當時警方的行動快完結，兇手正能攻其不備；犯案地點選在港島人流最旺的銅鑼灣崇光百貨對出街道，在具代表性的地標進行，兇手欲以此引起社會最大的關注。事件明顯是有預謀及政治目的的恐怖主義行動。今次案件的受害人是警務人員，未來或會是廣大市民受害。

對於網上及社會上有人對兇手歌功頌徳，以「英雄」、「烈士」稱號來美化其罪行，有人公然「悼念」一名涉謀殺的恐怖活動者，這種活動根本有違道徳倫理，只有毫無道徳親念、是非不分的黑暴餘孽，才會大言不慚悼念千犯謀殺罪行的恐怖分子，將針對警察施襲變成「英雄行為」。甚至網上平台有人泯滅人性，大肆慶祝警員重傷，這些行為都對社會有不良影響。

外國過往的恐怖事例證明孤狼式恐怖襲擊容易激發模仿效應。任何美化或英雄化暴力行為的言行，將令社會上一些無知的青少年因心智未成熟而模仿。社會有必要嚴詞指出問題所在，對有關行為予以譴責以遏止相關的恐怖主義思想。否則，自我激化、恐怖主義活動地下化將不斷蔓延。

西方國家的孤狼式恐襲屢見不鮮，如2016年法國尼斯國慶日車撞人及槍擊案、2016年德國柏林聖誕市集車撞人、2017年英國倫敦橋車撞人、2019年英國倫敦橋斬人案，甚至2020年法國教師被斬首案等，兇徒只需透過隨手可得的工具，便可以輕易發動更大規模的恐襲事件情況，令社會暴力變得一發不可收拾。