荷蘭法院批准引渡至澳洲　加國華裔毒梟「三哥」擬上訴

有「亞洲古茲曼」之稱、綽號「三哥」的加拿大華裔毒梟謝志樂，本年初在荷蘭阿姆斯特丹落網後，荷蘭法院周五（2日）批准澳洲的引渡要求，同意把他移交至澳洲。謝志樂的代表律師表明會就此裁決提出上訴，案件將交由荷蘭最高法院審理，最終引渡決定會由荷蘭政府作出。謝涉嫌在澳洲等至少12個國家走私冰毒、海洛英及俗稱「K仔」的氯胺酮，其集團操控亞太地區每年達700億美元（約5,460億港元）的毒品交易。

謝志樂周五未有現身法院，正身處高度設防監獄。他的代表律師塞布雷赫特斯（Andre Seebregts）透露，他們會上訴至荷蘭最高法院。多名法官則促請荷蘭司法部長尋求澳方保證，假如荷蘭最高法院批准引渡，屆時置身澳洲的謝志樂在沒有假釋的可能性下，不會被判終身監禁。

謝志樂在中國廣東省出生，之後曾定居加拿大多倫多，近年經常穿梭香港、澳門和台灣三地。他涉嫌領導一個代號叫「公司」（The Company）的龐大販毒集團，與和勝和等多個港澳台黑幫有聯繫，涉足北至日本、南至新西蘭的亞太區毒品市場，走私數以噸計的冰毒、海洛英及K仔。

在澳洲警方要求下，謝志樂在本年1月22日於阿姆斯特丹的機場被捕。他否認自己有不當行為，並質疑拘捕行動是由澳洲當局策劃。