跨部門巡查尖沙咀娛樂場所及食肆　1負責人收傳票8人犯禁罰款

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衞生署，在昨晚（2日）巡查區內卡拉OK、食肆、酒吧及夜總會，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員發現一間位於諾士佛臺的酒吧內有7名顧客，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限，遂向該7名(35至47歲)的男顧客發出定額罰款通知書。51歲酒吧男負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將被發出傳票。

巡查期間，執法人員亦發現一名持有香港身份證的巴基斯坦籍(23歲)男子，沒有適當地戴上口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向他發出相關定額罰款通知書。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。