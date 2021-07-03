街市滿布信號「死位」　食環署放慢手腳　檔販憂未能受惠電子消費券

電子消費券明日(4日)開始接受申請，除市民期盼用以補貼生活開支外，小商戶亦想分一杯羹增加生意額。不過，東網接獲地區人士投訴食物環境衞生署轄下的街市，信號接收欠佳，令一眾商販擔心未能受惠於電子消費券，甚或市民會選擇到接收較好的檔位使用消費券，令部分位於「死位」的商戶「執輸」。有地區組織批評情況對部分商戶不公，同時擔心街坊未能於街市內接收緊急電話，促請食環署落區，親身以不同電訊商服務進行測試，盡快解決困擾街坊的問題。

大圍街市於去年曾停開7個月進行冷氣工程，不少商戶均投訴食環署提供的租金豁免未能抵銷他們於期間損失的生意額。有見政府在今年暑假推出電子消費券計劃，商戶均翹足企首，但是街市內接收信號不良，令檔販相當頭痛。

經營菜檔的商戶馮太表示，一直有客人向她反映其檔口接近通道盡頭，接收不良，而近街市門口的檔戶則接收較好，惟有叫客人到外面接聽電話。馮太又指，暫時未安裝電子支付裝置，原本因應消費券計劃考慮安裝，不過她坦言即使安裝裝置，亦擔心因網絡接收問題，未能成功收款。她憂慮市民只會選擇到接收較好的檔位消費，其生意多少會受到影響，亦有感「執輸」。

一直關心大圍街市問題的公民力量成員李梓敬指出，雖然在街市內可以使用政府提供的無線網絡，但同樣出現接收不良的「死位」，而且不少市民擔心使用無線網絡並不安全，傾向使用個人的手機信號。李在上月中旬於街市內利用不同電訊商提供的服務進行實測，發現有某些大型電訊商在街市不同位置，都只能收到1至2格信號。他不滿食環署一方面推行公眾街市非接觸式付款資助計劃，一方面有見政府推出電子消費券計劃，但依然故我，未有着手解決街市內接收不良的問題。李擔心在街市「死位」無法接收信號等同無法使用消費券，對消費者及商戶均帶來嚴重影響。

另一方面，李梓敬提到很多長者往往使用較舊的電話型號，更影響接收信號的質素，令他們在街市內不能接聽緊急電話。他促請食環署到大圍街市視察，並使用不同電訊商服務進行測試，以了解情況及從速解決問題，確保市民可於街市每個角落均能使用電子消費券及接收訊息。

食環署則回應指，現時有約9成轄下的街市場地，包括濕貨街市、熟食中心及市場均已安裝無線上網設備。而為了配合在街市內推廣非接觸式付款，署方已於去年9月透過無線網絡服務供應商，把在公眾街市提供的無線網絡調至無時間限制。署方亦已為轄下已安裝無線上網設備的街市完成評估，並已按需要加大覆蓋範圍，以確保非接觸式付款在街市內能暢順運作。