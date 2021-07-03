街市網絡問題處理進度慢　區議員批食環署諸多推搪

食物環境衞生署轄下街市內網絡不通，署方「唔踢唔郁！」正如粉嶺聯和墟街市及熟食中心，雖食環署指已為大部分轄下街市安裝無線上網設備，但卻有街市檔販反映指網絡相當不穩定，推行電子消費券容易流失客源，希望政府逐步改善。另有區議員稱不少檔販曾投訴信號接收不良，但食環署諸多推搪、不肯回應，直到最近才有所改善，但仍「做啲唔做啲」，街市內仍存有「死角位」。

東網接獲投訴指，粉嶺聯和墟街市無線網絡信號不穩定，甚至出現手機信號極差的情況。及後，署方證實指曾在去年，接獲2宗有關聯和墟街市無線上網信號強度欠佳的投訴，並於去年7月及12月聯同政府資訊科技總監辧公室作出跟進，但指出上網信號正常，惟本年4月22日再接獲投訴，已向資科辦反映。

聯合墟街市檔販曾先生指出，街市內網絡不穩定，時常出現「甩咳」情況，擔心政府推出電子消費券後，街坊會選擇到網絡較穩定的地方消費，繼續影響街市營業額。他稱不少街市檔販正面對同樣問題，認為政府應做好網絡系統，又稱政府至今未有完善網絡問題的期限。

政府早前推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，為公眾街市租戶用於安裝非接觸式付款提供資助。北區區議會主席羅庭德直言資助計劃反應冷淡、欠缺誘因，檔販偏向傳統方式支付，強調電子交易涉及市民財產，網絡信號接收不良容易在支付時讓買賣雙方發生爭執，政府有必要保障信號穩定。

他指出，聯和墟街市早在多年前已有信號問題，只要街市內人流較多就難以接收無線網絡，部分樓層更會成為無網絡的「孤島」。他指早前曾與食環署職員會晤，但相關人士屢次推搪，直到他聯繫通訊事務管理局及機電工程署，網絡問題才有所改善，但仍有「死角位」無信號，狠批政府處事不認真，「永遠做啲唔做啲！」